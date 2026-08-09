В Театре на Таганке состоялась премьера «Вестсайдской истории» Дарьи Авратинской

Театр на Таганке открыл сезон премьерой «Вестсайдской истории», в которой культовый мюзикл Леонарда Бернстайна дополнен стихами Шекспира. Спектакль стал режиссерским дебютом Дарьи Авратинской, сыгравшей и одну из главных ролей.

Театр на Таганке не стал заострять социальные проблемы, в частности актуальную сегодня тему мигрантов. Банды «акул» и «ракет» выглядят почти одинаково и враждуют не по национальному признаку — просто делят территорию. Время и место действия максимально условны.

Дарья Авратинская в постановке отказывается от любых намеков на актуальность и, напротив, стремится вернуть сюжет к истокам, добавляя к песенным текстам Стивена Сондхайма в переводе Владимира Познера диалоги из «Ромео и Джульетты».

Подробнее — в материале «Таганка открылась Бродвеем».