Патриарх Кирилл наградил вице-премьера Хуснуллина церковной медалью

Патриарх Кирилл наградил зампреда правительства России Марата Хуснуллина церковной медалью «Патриаршая благодарность». Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

Награждение приурочено к 60-летнему юбилею господина Хуснуллина. «Признателен вам за взаимодействие с Русской православной церковью в осуществлении строительных и реставрационных проектов», — отметил патриарх Кирилл.

Глава церкви также отметил вклад чиновника в социально-экономическое развитие нашей страны и реализацию масштабных инфраструктурных и строительных проектов.