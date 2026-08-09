СКР начал проверку из-за гибели трех человек в реке в Чечне

В Чечне три человека утонули в реке Сунжа. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, рассказали в пресс-службе управления СКР по республике.

По предварительным данным, сегодня во время отдыха на берегу реки 15-летний житель села Самашки попал в водоворот. Ему на помощь бросились отец и двое дядей подростка, однако их тоже затянуло в воду. Юноша и его двое дядей погибли.

Спасатели и местные жители достали тела погибших из реки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки примут процессуальное решение.