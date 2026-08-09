В Сочи возбудили дело о гибели подростка при купании в реке

Следственный отдел СКР по городу Сочи возбудил дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели несовершеннолетнего, сообщает ведомство. Подросток купался в реке Сочи в центральной части города днем 5 августа, его унесло течением, тело было обнаружено 9 августа.

По предварительным данным, подросток находился на берегу реки без взрослых. Свидетели видели, как парня затянуло под воду, и сразу сообщили в спасательные службы. Поиски пропавшего подростка вели МЧС России и добровольцы. Жители города и спасатели осматривали береговую линию, обследовали дно реки, для чего в одном месте понадобилось соорудить временную дамбу.

В ходе расследования уголовного дела следствие назначило ряд экспертиз, сообщили в СКР.

Анна Перова, Краснодар