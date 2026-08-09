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В Китае эвакуировали миллион человек из-за тайфуна «Дельфин»

Тайфун «Дельфин» обрушился на восточное побережье Китая, написало Reuters. Самый сильный удар стихии пришелся на берег в районе города Юйхуань. Во многих районах побережья 9 августа шли сильные ливни. Скорость ветра в центре урагана достигала 42 м/с.

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Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: cnsphoto / Reuters

Фото: cnsphoto / Reuters

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Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: Go Nakamura / Reuters

Фото: cnsphoto / Reuters

Фото: cnsphoto / Reuters

Из-за урагана эвакуировали около 1 млн человек в прибрежных районах. Суда, находившиеся в море рядом с берегом, вернули в порты, некоторые из них переместили в защищенные воды. В Шанхае отменили около 1,5 тыс. авиарейсов.

Ранее тайфун обрушился на японскую префектуру Окинава. Там шесть человек получили травмы, около 50 тыс. жителей остались без электричества.

Яна Рождественская

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