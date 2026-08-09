Жителю Курской области оторвало конечности при взрыве найденной в лесу коробки
Житель Курской области получил тяжелые ранения при взрыве найденной в лесополосе коробки. Детонация произошла, когда он поднял предмет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам чиновника, ЧП произошло в приграничном Глушковском районе. «Ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку», — сообщил чиновник в «Макс».
Пострадавшему пытаются оказать помощь на месте, затем планируется эвакуация в Курск. Пациент в тяжелом состоянии.
Губернатор Александр Хинштейн 16 июня 2026 года сообщал о 49-летнем мужчине, который пострадал при атаке беспилотника на село Макеево Рыльского района Курской области и был госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями груди, живота, предплечья и кисти, а также переломом пальцев.
В феврале 2026 года в деревне Алексеевка Глушковского района Курской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека, получившие осколочные ранения правой ноги, а также травмы грудной клетки и обеих ног. До этого, в декабре 2025 года, в подмосковных Люберцах 16-летнему подростку оторвало пальцы взрывом найденной на улице коробки.
В ноябре 2025 года четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Льговский район Курской области, причем троих врачи отпустили домой, а 48-летнего работника крестьянского фермерского хозяйства с акубаротравмой и ушибом головы отправили в Курскую областную больницу. Также в ноябре 2025 года 68-летний мужчина в Курской области наступил на взрывное устройство у себя во дворе, что привело к травматической ампутации левой кисти и госпитализации в тяжелом состоянии.