Жителю Курской области оторвало конечности при взрыве найденной в лесу коробки

Житель Курской области получил тяжелые ранения при взрыве найденной в лесополосе коробки. Детонация произошла, когда он поднял предмет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, ЧП произошло в приграничном Глушковском районе. «Ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку», — сообщил чиновник в «Макс».

Пострадавшему пытаются оказать помощь на месте, затем планируется эвакуация в Курск. Пациент в тяжелом состоянии.