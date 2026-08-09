На Кубани при столкновении лодок один человек погиб и семь пострадали

В Краснодарском крае один человек погиб и семь человек получили травмы из-за столкновения двух моторных лодок возле базы отдыха «Лимания». Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 8 августа в акватории Большого Кирпильского лимана в Приморско-Ахтарском районе Кубани. В темное время суток две моторные лодки под управлением 42-летних мужчин столкнулись друг с другом. При столкновении погиб судоводитель одной из лодок. Другой судоводитель пострадал, его и шестерых пассажиров госпитализировали. Среди них — четверо мужчин и две женщины.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что проводят проверку.