Финляндия и Швеция запустят поезда между странами впервые за почти 40 лет

10 августа будут запущены регулярные железнодорожные рейсы из Финляндии в Швецию, пишет издание Helsingin Sanomat. Железнодорожное сообщение между странами возобновят впервые за 38 лет.

Маршрут соединит финский город Оулу и шведский Хапаранда. Поездка в одну сторону займет примерно 1 час 40 минут. Билет из Финляндии в Швецию обойдется в €12,5, а обратно — €8,1. Первый поезд отправится из Оулу в 5:08 мск.

Открытие маршрута восстановит железнодорожное сообщение между столицами. При этом, чтобы преодолеть путь из Хельсинки в Стокгольм, пассажирам придется сделать как минимум две пересадки в Швеции — в Хапаранде, а также либо в Бодене, либо в Лулео, указывается в публикации. Поездка может занять до 24 часов.

Пересадки необходимы из-за разной ширины железнодорожной колеи в Финляндии и Швеции, объясняет Helsingin Sanomat. Финская колея составляет 1524 мм, принятый в Швеции европейский стандарт — 1435 мм. Для открытия сообщения на станции Хапаранда построили пути разной ширины.

Пассажирские перевозки между странами существовали с 1919 года. Однако в 1988-м сообщение остановили из-за нерентабельности. Парламент Финляндии одобрил возобновление перевозок в декабре 2025 года.