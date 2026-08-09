Из-за лесных пожаров в Канаде эвакуировали 20 тыс. человек

За последние сутки на западе Канады из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров эвакуировали около 20 тыс. человек. Жители городов Саммерленд и Пичленд (провинция Британская Колумбия) были вынуждены экстренно покинуть их, поскольку огонь уже приближался к домам, сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters Фото: Terry Fries / Handout. / Reuters Фото: Paige Taylor White / Reuters Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Фото: Paige Taylor White / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Reuters Фото: Terry Fries / Handout. / Reuters Фото: Paige Taylor White / Reuters Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Фото: Paige Taylor White / Reuters

Из-за жаркой ветреной погоды в покрытых густыми лесами районах огонь распространяется с высокой скоростью. По сообщениям властей, в одном из районов лесной пожар охватил площадь около 50 кв. км за несколько часов. Местные жители сообщают, что 8 августа огонь настолько близко подошел к жилым районам, что пепел от горящих деревьев начал оседать на автомобилях и домах.

Стихийное бедствие привело к тому, что 8 августа власти Британской Колумбии объявили в провинции чрезвычайное положение. Утром 9 августа площадь лесных пожаров достигла уже почти 100 кв. км.

По канадским законам введение чрезвычайного положения предоставляет региональному правительству провинции немедленный доступ к особым полномочиям, включая ограничения на передвижение людей и защиту поставок товаров для предотвращения завышения цен, а также чрезвычайные полномочия для координации спасательных работ.

Евгений Хвостик