Le Monde: одним из пунктов вербовки для Эпштейна был курорт Сен-Тропе
Одним из опорных пунктов для вовлечения девушек в сеть, связанную с сексуальными преступлениями американского финансиста Джеффри Эпштейна, был французский курорт Сен-Тропе. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на связанные с расследованием полиции документы.
По сведениям газеты, в 2020 году следователи в отчете упоминали Сен-Тропе как одно из мест преступлений Джеффри Эпштейна и его соучастника Жан-Люка Брюнеля. Бывший директор модельного агентства MC2 Model Management Брюнель был одним из главных вербовщиков во Франции, отмечается в публикации. Предположительно, имея доступ к базам данных модельных агентств, он помогал финансисту выбирать жертв.
Вирджиния Джуффре, одна из первых женщин, давших показания, указывала на французский курорт как место совершения в отношении нее сексуальных преступлений. Финансист посещал Сен-Тропе почти ежегодно. Электронные письма, представленные в отчете полиции, свидетельствуют, что финансист совершал многочисленные визиты на вечеринки и праздники. В приглашениях были намеки на присутствие там молодых женщин.
В июле 2019 года Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В августе он скончался в тюрьме, следствие заявило о самоубийстве. В феврале 2022 года Жан-Люк Брюнель также покончил с собой в тюрьме.
В феврале 2026 года прокуратура Парижа начала формирование специальной группы, целью которой является поиск в файлах Джеффри Эпштейна оснований для предъявления обвинений во Франции в преступлениях сексуального или финансового характера, совершенных гражданами Франции. Уже в феврале 2026 года во Франции начались расследования в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и старшего секретаря МИД Франции Фабриса Эдана по делу Эпштейна. Также в феврале 2026 года было возобновлено расследование в отношении модельера Жан-Люка Брюнеля, который, как сообщается, покончил с собой в тюрьме в 2022 году, будучи обвиненным в сообщничестве с Эпштейном.
В 2025 году власти США опубликовали около 3,5 млн документов по делу Эпштейна, что вызвало ряд скандалов и расследований. В июне 2025 года правозащитница Вирджиния Джуффре, одна из жертв Джеффри Эпштейна, умерла, а в ноябре 2025 года появились электронные письма Эпштейна, указывающие на осведомленность Дональда Трампа о его действиях.
В мае 2026 года бывший глава британского банка Barclays Джес Стейли предстанет перед Конгрессом США для дачи показаний о своих связях с Джеффри Эпштейном, поскольку Эпштейн в 2012–2014 годах назначил Стейли доверительным управляющим своих активов. К прокуратуре Парижа в мае 2026 года обратились около 20 новых предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна, часть из которых находится за границей. В феврале 2026 года представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию файлов Эпштейна, усомнившись в отсутствии международного расследования, несмотря на «интернациональный траффикинг детей».