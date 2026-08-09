Le Monde: одним из пунктов вербовки для Эпштейна был курорт Сен-Тропе

Одним из опорных пунктов для вовлечения девушек в сеть, связанную с сексуальными преступлениями американского финансиста Джеффри Эпштейна, был французский курорт Сен-Тропе. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на связанные с расследованием полиции документы.

По сведениям газеты, в 2020 году следователи в отчете упоминали Сен-Тропе как одно из мест преступлений Джеффри Эпштейна и его соучастника Жан-Люка Брюнеля. Бывший директор модельного агентства MC2 Model Management Брюнель был одним из главных вербовщиков во Франции, отмечается в публикации. Предположительно, имея доступ к базам данных модельных агентств, он помогал финансисту выбирать жертв.

Вирджиния Джуффре, одна из первых женщин, давших показания, указывала на французский курорт как место совершения в отношении нее сексуальных преступлений. Финансист посещал Сен-Тропе почти ежегодно. Электронные письма, представленные в отчете полиции, свидетельствуют, что финансист совершал многочисленные визиты на вечеринки и праздники. В приглашениях были намеки на присутствие там молодых женщин.

В июле 2019 года Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В августе он скончался в тюрьме, следствие заявило о самоубийстве. В феврале 2022 года Жан-Люк Брюнель также покончил с собой в тюрьме.