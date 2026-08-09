В защите от мошенников нашли место для аферы

В Москве начался процесс по уголовному делу бывшего директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора «Комплаинс софт» Антона Менчица. По данным обвинения, управленец способствовал закупке у предпринимателя лицензии на программное обеспечение для защиты от мошенников по завышенной почти на 170 млн руб. цене, за что и получил взятку в размере 33 млн руб. Вину оба не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шадрин

Фото: Басманный районный суд Владимир Шадрин

Фото: Басманный районный суд

В Мещанском суде столицы 6 августа началось слушание по существу уголовного дела бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина и главы компании «Комплаинс софт» Антона Менчица. Оба обвиняются в мошенничестве, кроме того, экс-управленцу инкриминируется получение особо крупной взятки, а предпринимателю — дача взятки и легализация преступных доходов.

В начале заседания прокурор попросил продлить арест имущества подсудимых, включая иномарки фигурантов, каждая из которых стоит более 10 млн руб. Что и было сделано, несмотря на возражения адвокатов.

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал в суде прокурор, события, составившие основу уголовного дела, произошли в 2018–2020 годах и были связаны с закупкой «Ростелекомом» лицензии на платформу IBM QRadar (обнаружение киберугроз, в том числе попыток мошенничества).

Выбором поставщика и согласованием цены занимался господин Шадрин. По версии следствия, он вступил в сговор с владельцем лицензии Антоном Менчицем, ввел в заблуждение членов конкурсной комиссии по закупкам оборудования «Ростелекома» относительно приемлемой стоимости нужного программного обеспечения, после чего и был заключен контракт.

В итоге цена закупки, по данным обвинения, оказалась на 168 млн руб. выше рыночной стоимости.

При этом, считает следствие, топ-менеджер якобы поставил предпринимателю условие — ввести постфактум в число учредителей «Комплаинс софт» своих родственников, а также выплатить ему 10% от прибыли компании. В итоге, посчитало следствие, господин Шадрин получил свыше 33 млн руб., которые были квалифицированы как взятка.

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году по заявлению руководства «Ростелекома», после того как в компании была проведена проверка.

В суде Владимир Шадрин заявил, что в обвинении «ничего не понял» и, соответственно, «вину признавать не намерен». Антон Менчиц сказал, что в целом понял суть выступления прокурора, но с ним не согласен. В связи с этим гособвинитель выразил удивление, поскольку в ходе следствия господин Менчиц не только признавал вину в мошенничестве и даче взятки, но даже просил о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой, однако получил отказ.

Обосновывая свою позицию, Владимир Шадрин и его защита указали, что обвинение является неконкретным, в частности, в нем не прописано, из каких источников он получал средства, которые следствие считает взяткой, и почему это было незаконно.

Что касается покупки лицензии на платформу, то бывший топ-менеджер настаивает, что ущерба своей компании не причинял, а, напротив, сэкономил ей средства, поскольку, когда в 2017 году обращались непосредственно к американской компании-разработчику, та за лицензию запросила «грабительскую» цену. Этот факт, по его словам, подтверждается имеющимися в деле материалами. Поэтому господин Шадрин и посоветовал своему руководству обратиться к официальным дистрибуторам IBM в России, в частности к фирме «Комплаинс софт».

Фигуранты и их адвокаты настаивали на неприемлемости самого обвинения во взятке.

По их мнению, господина Шадрина на момент сделки нельзя было считать госслужащим, речь шла о коммерческой деятельности, и если уж следствие хотело привлечь топ-менеджера к уголовной ответственности, максимум, что оно могло вменить в вину фигуранту,— злоупотребление полномочиями.

Защита также указала, что обвинительное заключение было подписано не замгенпрокурора, надзиравшим за расследованием дела, а представителем Мосгорпрокуратуры, что противоречило установленному порядку. Адвокаты потребовали от суда вернуть дело прокурору для устранения нарушений. В свою очередь, гособвинитель попросил время для консультаций. Слушание отложили до 27 августа.

“Ъ” направил в «Ростелеком» запрос, на момент публикации ответа получено не было.

Алексей Соковнин