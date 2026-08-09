CNBC: Burger King вышла на второе место среди сетей быстрого питания в США

Burger King обошла сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s и заняла второе место по продажам среди американских бургерных, уступая только McDonald’s. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчетности компаний.

Продажи Wendy’s в США во втором квартале упали на 7%, составив $2,9 млрд. За тот же период продажи Burger King выросли на 8,5%, до $3,2 млрд.

Со ссылкой на подсчеты банка Barclays телеканал CNBC отмечает, что в 2024 году доля McDonald’s на американском рынке бургерных по продажам составляла 48%. Доля Wendy’s — 11,4%, а Burger King — 10%. Однако с тех пор продажи Burger King в основном росли, в то время как Wendy’s — регулярно снижались.

В начале 2020-х Burger King и Wendy’s столкнулись со сложностями из-за пандемии COVID-19, а также с проблемами поставок и ростом цен. Однако с тех пор Burger King провела реструктуризацию, после которой продажи компании начали расти. Недавно Wendy’s представила собственные планы обновления бизнеса.

Яна Рождественская