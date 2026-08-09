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Кризису ищут решение

Как россияне справляются с непростым жизненным этапом

Покупка мотоцикла, просмотр видеороликов и чтение психологической литературы: так россияне борются с кризисом среднего возраста. Как сообщили “Ъ FM” в сервисе «Литрес», интерес к книгам на эту тему достиг максимума за последние три года. Продажи в этом сегменте выросли на 20% по сравнению с 2025-м, а по отношению к 2023-му — почти вдвое.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Среди самых популярных произведений о кризисе среднего возраста — работы американского психоаналитика Джеймса Холлиса. Речь про книги «Обретение смысла во второй половине жизни» и «Перевал в середине пути». За ними — «Дневник фартовой дуры» digital-автора Анны Сметаниной.

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Чем вызван интерес к такой литературе? “Ъ FM” обсудил вопрос с кандидатом психологических наук и руководителем центра «Время сиять» Софьей Сулим:

«Я вижу рост спроса. Сейчас в кризисе среднего возраста очень большое количество детей поколения X. Как правило, его представители — из многодетных семей, так что большое количество людей вошло в эту стадию, это первое. Во-вторых, пандемия COVID-19, сложные экономические ситуации в мире и нашей стране провоцируют рост к теме кризисов, поэтому эта тема становится востребованной. Люди ищут ответ в психологии и специализированной литературе. Кроме этого, они смотрят ролики, пробуют найти хобби и заниматься чем-то вне работы, что-то менять активно.

При этом кризис — это изменение внутри, это смена идентичности, роли, переоценка ценностей. Поэтому они делают вовне действия в попытке изменить ситуацию, найти что-то другое в жизни или ознакомиться сначала с тем, что с ними происходит через специализированную литературу. Дальше уже принимают решение.

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Ко мне чаще обращаются в основном женщины примерно 40+. Мужчины гораздо реже, 1 к 10. У них есть запросы на понимание дальнейших карьерных путей или жалобы на очень непродуктивное состояние застоя, тупика, депрессии, страха одиночества. Третье — это отношения. Разводы очень часто или создание новых отношений».

С кризисом среднего возраста сталкиваются больше 40% россиян старше 30 лет, следует из данных HR-холдинга Ventra и сервиса психотерапии zigmund.online. Чтобы решить проблему мужчины, например, обращаются к услугам тату-мастеров и продавцов мотоциклов, поделился сооснователь компании Mr. Doors, член делового клуба Solomon.help Максим Валецкий:

«Кризис среднего возраста имеет под собой сугубо биологическую причину. Я его переживал в районе поздних 40-начале 50 лет.

Как положено, купил себе Harley-Davidson, набил кучу татуировок и проехал на BMW (Harley плохой мотоцикл для дальних поездок) половину Европы.

За это время у меня практически украли бизнес, поэтому я успокоился, дело свое отбил, в 60 лет мотоцикл продал, и дырки в ушах от пирсинга уже заросли. Книжки о кризисе среднего возраста я не думал читать, потому что, на мой взгляд, их надо писать про любовь, войну и приключения».

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Особенный интерес к машинам среди клиентов среднего возраста отмечает и президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. По его словам, в основном спросом пользуются ретроавтомобили и спорткары:

«Надо определиться, что такое "средний возраст". Если раньше он начинался к 40 годам, то сейчас, наверное, ближе к 50. Могу сказать по нашему музею в компании, что если вначале мы его создавали как проект, посвященный сохранению ретромашин, то сейчас многие люди среднего возраста и старше просят помочь с их коллекциями. Очевидно, что они не ездят каждый день на таких авто,и им нужно место для хранения автомобилей выходного дня, на которых хочется полихачить, погусарить.

Кстати, часто в этом возрасте покупают уже какую-то вторую или третью спортивную машину.

Это было очень хорошо видно, когда официально у нас был представлен Corvette. Сейчас потребитель в целом уже имеет такой колоссальный выбор — "электрички", гибриды, "электрички" с какими-то сумасшедшими характеристиками. И все это относительно недорого. В принципе, мы как популяция никогда не жили так материально вольготно в плане доступности чего угодно, при этом мы никогда не жили в обстановке такого стресса. Такое сочетание и побуждает людей совершать подобные покупки».

Стабилен и интерес к психологическим ретритам. По словам собеседников “Ъ FM”, если раньше туда ходили в основном женщины, то последние два года растет спрос среди мужчин. Кроме того, популярны образовательные программы по преодолению кризиса среднего возраста. Стоимость такого курса может достигать 110 тыс. руб.

Ангелина Зотина

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