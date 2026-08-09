Владельцы MySpace заявили о намерении перезапустить соцсеть

Американские предприниматели Тим и Крис Вандерхуки, которым принадлежит соцсеть MySpace, сообщили о планах перезапустить ее. Как пишет CNBC, они рассказали об этом в документальном фильме «MySpace», посвященном ее истории. «Мы все еще владеем MySpace. Мы сохраняем ее бренд и хотим перезапустить ее. Просто мы ждем подходящего момента»,— заявили они. Братья Вандерхук отметили, что прошлые попытки модернизировать платформу не увенчались успехом и в общей сложности они потеряли более $150 млн.

MySpace была запущена в 2003 году американскими технологическими инвесторами Томом Андерсоном и Крисом Девольфом. На пике популярности, в апреле 2008 года, MySpace посещали 115 млн человек в месяц. Однако постепенно ее стали теснить другие соцсети. Братья Вандерхук купили MySpace в 2011 году. Сейчас ежемесячная аудитория этой соцсети составляет около 6 млн человек.

Как отмечает CNBC, обновленная MySpace может попытаться «капитализировать ностальгию и неприятие традиционных соцсетей». Аналитик компании Forrester Кейт Виник также считает, что эта идея «отражает ностальгию по аналоговым временам, когда алгоритмы меньше доминировали в нашей жизни». При этом, по ее мнению, MySpace будет сложно успешно конкурировать с популярными соцсетями в условиях, когда пользователи привыкли к более простому интерфейсу. Старший аналитик-исследователь компании Enders Джейми Макэван также отмечает, что MySpace может быть сложно привлечь рекламодателей.

Яна Рождественская