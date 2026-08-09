Стали известны топ-5 компаний в инвестпортфеле Уоррена Баффетта

8 августа стало известно, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway держит больше всего средств в пяти американских корпорациях: Alphabet (Google), American Express, Apple, Bank of America и Coca-Cola. Это следует из отчетности Berkshire Hathaway за второй квартал. Всего за предыдущий квартал чистые вложения компании Уоррена Баффетта составили $20 млрд.

Операционная прибыль компании выросла на 16,3%, до $12,98 млрд. Прибыль от инвестиций в производство, сектор услуг и розничную торговлю увеличилась на 24%, до $4,47 млрд, а прибыль энергетического подразделения Berkshire Hathaway Energy выросла на 27%, до $891 млн.

Свободные денежные резервы Berkshire сократились до $365,5 млрд с рекордных $397,4 млрд тремя месяцами ранее — компания использовала капитал для инвестиций, а также для выкупа своих акций с рынка.

В этом году инвесторы с особым вниманием следят за показателями Berkshire Hathaway. 1 января генеральным директором инвесткомпании стал канадский бизнесмен Грег Абель, которого 95-летний Уоррен Баффетт назначил преемником, оставив себе должность председателя правления.

Евгений Хвостик