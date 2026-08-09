Стали известны топ-5 компаний в инвестпортфеле Уоррена Баффетта
8 августа стало известно, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway держит больше всего средств в пяти американских корпорациях: Alphabet (Google), American Express, Apple, Bank of America и Coca-Cola. Это следует из отчетности Berkshire Hathaway за второй квартал. Всего за предыдущий квартал чистые вложения компании Уоррена Баффетта составили $20 млрд.
Операционная прибыль компании выросла на 16,3%, до $12,98 млрд. Прибыль от инвестиций в производство, сектор услуг и розничную торговлю увеличилась на 24%, до $4,47 млрд, а прибыль энергетического подразделения Berkshire Hathaway Energy выросла на 27%, до $891 млн.
Свободные денежные резервы Berkshire сократились до $365,5 млрд с рекордных $397,4 млрд тремя месяцами ранее — компания использовала капитал для инвестиций, а также для выкупа своих акций с рынка.
В этом году инвесторы с особым вниманием следят за показателями Berkshire Hathaway. 1 января генеральным директором инвесткомпании стал канадский бизнесмен Грег Абель, которого 95-летний Уоррен Баффетт назначил преемником, оставив себе должность председателя правления.
Уоррен Баффетт ушел с поста генерального директора Berkshire Hathaway 1 января 2026 года, но сохранил за собой должность председателя совета директоров. Он объявил о своем решении на годовом собрании акционеров 3 мая 2025 года, а имя преемника Грега Абеля, который также занимал посты вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy, было названо еще в 2021 году.
Инвесткомпания Berkshire Hathaway увеличила в три раза свои инвестиции в материнскую компанию Google, Alphabet, и приобрела акции авиакомпании Delta Airlines на сумму более 2,6 млрд долларов. Berkshire Hathaway накопила почти 400 млрд долларов наличными, что в полтора раза больше резервов Центрального банка Польши.
Несмотря на то, что выручка Berkshire Hathaway за первый квартал 2026 года превысила 90 млрд долларов, а чистая прибыль составила около 10 млрд долларов, аналитики отмечают, что компания отстает от индекса S&P 500.