AP: Кипр с 2028 года начнет поставки газа в Европу с месторождения «Кронос»

С 2028 года Кипр планирует начать поставлять природный газ на европейские рынки. Об этом AP сообщил министр энергетики Республики Кипр Михалис Дамианос.

Речь идет о подводном месторождении «Кронос» (Cronos) у южных берегов Кипра. Разработку планируют французская TotalEnergies и итальянская Eni. Согласно проекту, газ будет поставляться по трубопроводу до инфраструктуры у берегов Египта, где разрабатывается месторождение «Зохр» (Zohr). Начало строительства газопровода запланировано на 2026 год, оно займет до 18 месяцев.

По словам господина Дамианоса, Восточное Средиземноморье должно стать альтернативным источником энергоносителей для европейских стран, поскольку конфликт России и Украины и эскалация на Ближнем Востоке вынуждают континент искать новых поставщиков.