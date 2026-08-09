В Москве на МЦК начали тестировать полностью беспилотный поезд «Ласточка»

В Москве начаты испытания поезда «Ласточка» с беспилотной системой управления четвертого уровня автоматизации. Об этом «РИА Новости» сообщили в НИИАС (дочерней структуре РЖД).

На четвертом уровне автоматизации в кабине отсутствует машинист; функции контроля выполняет оператор-диспетчер. Один сотрудник способен одновременно следить за работой до четырех составов и при необходимости вмешиваться в процесс дистанционно: тормозить поезд, управлять дверями или климатической системой.

В НИИАС заявили, что проект уникален и не имеет аналогов в мире: поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Там также отметили, что российские системы технического зрения при обнаружении препятствия на путях быстро передают информацию системам поезда, обеспечивающим автоматическую остановку. «Зарубежные беспилотные системы этим навыком не обладают», — заявил замгендиректора Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

По словам разработчиков, подобное оборудование можно установить на любой состав, предназначенный для работы без машиниста.