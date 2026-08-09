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Один человек пострадал в Новороссийске во время атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Новороссийске пострадал один человек. Госпитализация не потребовалась, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В результате падения обломков БПЛА в двух частных домах повреждены остекление и навес, — добавили в штабе. — В одном многоквартирном доме выбило окно в подъезде».

Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил, что обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в городе, а также на участке частного дома в поселке Верхнебаканском.

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