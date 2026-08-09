«Северная казна»: от банка новой эпохи до краха

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 1992 году был создан банк «Северная казна», ставший одним из крупнейших банков Свердловской области. Его основным собственником был ученый математик-экономист Владимир Фролов. В 2008 году под влиянием финансового кризиса и паники вкладчиков «Северную казну» продали Альфа-банку, с 2011 года она была к нему присоединена. Бывшие акционеры «Северной казны» создали новые банки, но повторить успех уже не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис банка "Северная казна" в Екатеринбурге

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ Офис банка "Северная казна" в Екатеринбурге

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Ставка на новые технологии

Банк «Северная казна» был создан в Екатеринбурге в 1992 году. Его основателем и главным идеологом стал Владимир Фролов, который многие годы оставался крупнейшим акционером и председателем совета директоров. К середине 2000-х годов он контролировал около 40% акций банка. Среди крупных акционеров также были ЗАО «Урал-Авиа», а позднее — шведский инвестиционный фонд East Capital, который приобрел 10% акций банка в ходе дополнительной эмиссии.

В отличие от многих региональных банков, ориентировавшихся преимущественно на обслуживание предприятий, «Северная казна» достаточно рано сделала ставку на розничный рынок.

Уже в начале 2000-х банк развивал кредитование физических лиц, выпуск банковских карт и дистанционные сервисы. В 2003 году он одним из первых в регионе запустил собственные кредитные карты, рассчитывая привлечь не только состоятельных клиентов, но и представителей среднего класса. Тогда руководство банка открыто заявляло, что работа с населением становится стратегическим направлением развития.

Параллельно банк последовательно инвестировал в развитие интернет-банкинга. Именно современные по тем временам технологии дистанционного обслуживания впоследствии стали одной из главных ассоциаций с брендом «Северная казна».

Уже после краха банка его бывшие руководители неоднократно отмечали, что именно накопленный опыт в сфере онлайн-обслуживания клиентов они намерены использовать в новых проектах.



К 2008 году «Северная казна» входила в число крупнейших региональных банков страны. Весной того же года банк привлек стратегического иностранного инвестора — шведский фонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund, который приобрел 10% акций примерно за 1,27 млрд руб. Как писал «Ъ», на 1 апреля 2008 года сумма чистых активов банка составила 39,03 млрд руб., прибыль — 184, 6 млн руб. Сделка рассматривалась как первый этап подготовки к IPO, которое руководство рассчитывало провести в 2012 году. «Проведение допэмиссии свидетельствует о том, что, несмотря на мировой финансовый кризис, "Северная казна" развивается эффективно и динамично»,— заявлял в июне 2008 года господин Фролов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель правления банка "Северная казна" Владимир Фролов

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ Экс-председатель правления банка "Северная казна" Владимир Фролов

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Кризис 2008 года

Однако уже через несколько месяцев после объявления планов по выходу на биржу и амбициозных планов, ситуация изменилась кардинально. Осенью 2008 года мировой финансовый кризис ударил по российской банковской системе, вызвав масштабный отток средств клиентов и для «Северной казны» последствия оказались критическими. По данным «Ъ», за октябрь объем вкладов физических лиц в банке сократился на 2,9 млрд руб. (на 14,7%), предприятия вывели с текущих счетов и сняли с депозитов 3,8 млрд руб. (29,9%). Тогда банк ввел ограничения на выдачу вкладов.

В ноябре 2008 года сообщалось, что руководство «Северной казны» обращалось в ФСБ с заявлением о факте принуждения к сделке по продаже банка. Как заявлял тогда Владимир Фролов, в отношении ряда региональных банков, в том числе «Северной казны», в октябре была проведена информационная провокация, ставшая «частью большого плана по захвату лучших банков по простой схеме: сначала возбудить панику, затем спровоцировать вкладчиков и клиентов на вывод средств со счетов и опустошение денежных резервов банков, а затем попытаться скупить банки за бесценок».

В конце 2008 года было принято решение о санации банка. Санатором стал Альфа-банк, а Агентство по страхованию вкладов выделило 7,8 млрд руб. В рамках сделки Альфа-банк приобрел 75% акций у руководства банка и еще 10% — у фонда East Capital, получив контроль над кредитной организацией, затем довел свою долю до 95%.

После смены собственника началась интеграция «Северной казны» в структуру Альфа-банка. Уже весной 2009 года совет директоров банка полностью сформировали представители нового владельца, хотя председателем правления некоторое время оставался Андрей Волчик. Одновременно банк столкнулся с ухудшением качества кредитного портфеля – по итогам декабря 2008 года «Северная казна» вошла в десятку самых убыточных банков России с месячным убытком в размере 1,27 млрд руб.

На этом проблемы не закончились. Весной 2009 года прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями бывшим руководством банка. Следствие заинтересовали операции с необеспеченными векселями на сумму более 100 млн руб., которые, по версии прокуратуры, могли повлиять на ухудшение финансового положения банка перед санацией. «Эти векселя не были обеспечены никакими активами, что повлекло за собой невыплату вкладов и депозитов физическим и юридическим лицам в период с сентября по декабрь 2008 года (в итоге банк пришлось санировать — "Ъ")»,— комментировал тогда прокурор управления генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников.

Операции с векселями были выявлены случайно. Изначально проверку банка прокуратура проводила по факту появления в СМИ публикаций о завышении руководством проблемного банка своих выходных пособий непосредственно перед приходом банка-санатора. Речь шла о многомиллионных выходных пособиях и пожизненном медицинском страховании.

Альфа-банк выкупал доли миноритарных акционеров, чтобы завершить интеграцию банка. После получения контроля более чем над 95% акций он смог провести обязательный выкуп оставшихся пакетов. В марте 2011 года акционеры приняли решение о присоединении «Северной казны» к Альфа-банку. Все активы, обязательства и клиентская база были переданы новому владельцу, а один из самых известных банковских брендов Урала окончательно прекратил существование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис банка "Нейва" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Офис банка "Нейва" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Попытки начать заново

Несмотря на исчезновение «Северной казны», ее бывшие собственники не ушли из банковского бизнеса. Так, в 2009 году бывшие миноритарные акционеры «Северной казны» — Владимир Родионов, Владимир Вольман, Вячеслав Горбаренко и Алексей Жуков — приобрели почти 99% новоуральского КомНейвабанка. Владельцы прямо заявляли, что после вынужденной продажи «Северной казны» у них оставались нереализованные идеи, которые они решили воплотить в новом проекте. На базе банка планировалось создать универсальную кредитную организацию с сильным интернет-банкингом и командой, сформированной преимущественно из бывших сотрудников «Северной казны».

Головной офис перенесли в Екатеринбург, а сам банк вскоре получил новое название — «Нейва». Банк смог стать привлекательным для предпринимателей, но был лишен лицензии в 2021 году.

Собственный проект запустил и Владимир Фролов. В конце 2009 года совместно с Номос-банком он приобрел московский банк «Уран», который впоследствии был переименован в Инбанк. Концепция выглядела амбициозно: сообщалось, что «это будет не имеющий аналогов в России банк, ориентированный на дистанционное обслуживание корпоративных и розничных клиентов».

Однако уже через несколько лет, как заявляли собеседники «Ъ», стало понятно, что для того времени стратегия полностью дистанционного банка не оправдала ожиданий. В 2012 году Владимир Фролов вместе с частью своей команды покинул Инбанк и перешел в Банк24.ру. По данным источников «Ъ», мажоритарный акционер оказался недоволен результатами проекта.

Мария Игнатова