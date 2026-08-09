Мама с 11-летней дочкой погибли, 7 человек пострадали в ДТП в Тюменской области

В результате столкновения автомобилей Lada Largus и Suzuki на 73-м км дороги Ялуторовск — Ярково (Тюменская область) погибли водитель легковушки и ее 11-летняя дочь, еще семь человек получили травмы, в том числе четверо детей.

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Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Lada не справилась с управлением: автомобиль опрокинулся и ударился о встречную машину. Вероятно, по данным ГАИ, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности: всех их в момент ДТП выбросило из салона.

Среди пострадавших — муж погибшей женщины и их сыновья 6 и 14 лет из Сургута. Все они находятся в больницах. Также травмы получили водитель Suzuki, его супруга и двое детей в возрасте 6 и 11 лет из Радужного.