Российские туристы пожаловались на микропластик у берегов турецкой Аланьи

Турагент Аслан Мустафа Кылдонер, представляющий туристический сектор Аланьи, заявил «РИА Новости», что российские туристы стали чаще замечать микропластик у местного побережья.

По словам господина Кылдонера, недавно посетившие регион эксперты обнаружили высокий уровень загрязнения. Среди его возможных источников они указали морские течения, приносящие часть пластиковых отходов, и нагрузку на перерабатывающие предприятия в провинциях Адана и Мерсин. Необычно сильные осадки, как отметил турагент, способствовали переносу загрязняющих веществ в море.

По утверждению Мустафы Кылдонера, российские туристы обращаются к нему с жалобами на проблему. Он также заявил, что загрязнение угрожает всему Средиземноморью и может отрицательно повлиять на туристическую привлекательность региона.