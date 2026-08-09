NYT: наследник Estee Lauder перестал спонсировать республиканцев и Трампа

Наследник косметической компании Estee Lauder и спонсор Республиканской партии Рональд Лаудер сократил пожертвования в активный период предвыборной кампании в США. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В 2026 году господин Лаудер не жертвовал средства Республиканской партии в родном штате Нью-Йорк. Также миллиардер распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов.

За последние 10 лет Рональд Лаудер потратил на политику более $40 млн. В марте 2025 года он пожертвовал $5 млн суперкомитету MAGA и $1 млн на кампанию против кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который в итоге занял пост. Однако с начала этого года пожертвования резко прекратились.

Трое помощников господина Лаудера рассказали NYT, что взрослые дети миллиардера настояли на сокращении его трат на политику, искусство и благотворительность. Это произошло на фоне неудач в семейном бизнесе. Доля Рональда Лаудера в косметической компании потеряла не менее $1,2 млрд капитализации.

В своем заявлении для NYT миллиардер сообщил, что долгие годы работал на благо Нью-Йорка и намерен и дальше посвящать свои силы и время продвижению демократии.