Водолазы нашли в Баренцевом море затонувшее в 1942 году немецкое военное судно

Специалисты «Разведывательно-водолазной команды» (РВК) в Баренцевом море обнаружили затонувший в 1942 году немецкий военный транспорт «Утландсхерн» (Utlandshrn).

«Utlandshrn» «стал первой победой советских катеров минным оружием в битве за Заполярье», заявили в РВК. Там добавили, что «это судно открыло список немецких транспортов, потопленных в районе Печенги».

Судно было построено в 1927 году в Гамбурге. Имело длину 105 м и водоизмещение 4400 т. С начала Второй мировой войны использовалось для перевозки военных грузов в Балтийском, Северном и Норвежском морях. 16 марта 1942 года на выходе из фьорда «Utlandshrn» подорвался на советской тяжелой мине.

Водолазы идентифицировали судно по найденному колоколу с надписью «Cartagena» — так «Utlandshrn» назывался изначально.