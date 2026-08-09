Вблизи черноморского порта в турецкой провинции Артвин заметили морской дрон

Составлено ИИ-Ассистентъ

За день до обнаружения дрона в турецкой провинции Артвин, 8 августа 2026 года, неизвестный беспилотник был найден в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья; он был без взрывчатки и передан береговой охране. Турецкое Минобороны 20 декабря 2025 года объявило о введении дополнительных мер защиты от угроз, исходящих от потерявших курс беспилотников в Черном море. Это произошло после того, как в середине декабря 2025 года в воздушное пространство Турции вторгся беспилотник и долетел до Анкары, а еще один дрон упал в провинции Коджаэли.

За прошедший год в Черном море и на турецком побережье регулярно обнаруживали беспилотники и фиксировали атаки на суда. Так, 14 июля 2026 года торговое судно Atlas Bey подверглось атаке беспилотника у берегов Одессы, 29 мая 2026 года беспилотник ударил по турецкому судну, следовавшему из Одесского порта в Турцию, а 28 мая 2026 года беспилотники атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Черном море. Также в июне 2026 года обломки беспилотников обнаруживали на пляжах в провинциях Бартын и Кастамону.