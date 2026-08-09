Спикеры парламентов РФ и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями
Председатели парламентов России и Словении обменялись посланиями впервые за четыре года. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Господин Пилипсон приветствовал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить Москву.
«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов — первый случай после четырехлетнего перерыва, возникшего с подачи Любляны», — отметил Юрий Пилипсон.
При этом он подчеркнул, что организация встречи на уровне глав высших органов законодательной власти предполагает «наличие весомой повестки». Он напомнил, что решение о прерывании отношений было принято словенской стороной.
В апреле президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что прекращение прямого диалога с РФ в связи с конфликтом на Украине является крупнейшей ошибкой Евросоюза. Политик также выразила сомнение в том, что США будут учитывать интересы Европы в процессе переговоров по Украине.
Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил в декабре 2025 года, что Евросоюз использует модель безусловного подчинения для расширения своего влияния на Балканах, направляя регион против Москвы. По его словам, отношения между западными странами нельзя назвать дружбой, а концепция «дружбы против России» является ключевым программным посылом европейских структур столицам балканских стран.
В апреле 2026 года спикером парламента Словении был избран Зоран Стеванович, лидер партии Resnica («Истина»), которая впервые прошла в Госсобрание. Зоран Стеванович открыто называет санкции ЕС против России «голом в собственные ворота» и намерен посетить Москву «для наведения мостов между Востоком и Западом». После избрания он также заявил о намерении провести референдум о выходе Словении из НАТО и будет добиваться выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, в свою очередь, считает, что референдум о выходе из Евросоюза не встретит поддержки у граждан страны, поскольку Словения получает от ЕС «гораздо больше выгоды». Словенские выборы в марте 2026 года были восприняты как тест настроений в Евросоюзе, но правящая коалиция в Словении будет сформирована правой Словенской демократической партией Янеза Янши, который близок к Дональду Трампу и Виктору Орбану. Он станет премьером в четвертый раз.