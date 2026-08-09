Спикеры парламентов РФ и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями

Председатели парламентов России и Словении обменялись посланиями впервые за четыре года. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Господин Пилипсон приветствовал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить Москву.

«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов — первый случай после четырехлетнего перерыва, возникшего с подачи Любляны», — отметил Юрий Пилипсон.

При этом он подчеркнул, что организация встречи на уровне глав высших органов законодательной власти предполагает «наличие весомой повестки». Он напомнил, что решение о прерывании отношений было принято словенской стороной.

В апреле президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что прекращение прямого диалога с РФ в связи с конфликтом на Украине является крупнейшей ошибкой Евросоюза. Политик также выразила сомнение в том, что США будут учитывать интересы Европы в процессе переговоров по Украине.