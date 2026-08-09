Власти Румынии оказывают Украине прямую военную поддержку. Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По словам дипломата, порт Джурджулешты стал транзитным узлом для доставки на Украину грузов военного назначения. Оператора этого порта, через который проходит более 70% молдавского импорта и экспорта водным путем, ранее приобрела Румыния.

Поддержка Румынией Украины «внушает сомнения относительно истинных целей использования Джурджулештского порта», добавил дипломат.