В АТОР прокомментировали данные о жалобах российских туристов на отели в Египте

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла сообщения о массовых жалобах туристов на пятизвездочные отели Египта. «Лента.ру» утверждала, что многие россияне в этой стране «жалуются на "уставшую" мебель, антисанитарию и плохой сервис».

В АТОР заявили «РИА Новости», что не фиксируют подобных обращений от российских путешественников в текущий период. Представители ассоциации пояснили, что популярное направление всегда характеризуется обширной отельной базой с разным уровнем сервиса. В таких условиях инфраструктура отдельных заведений может не соответствовать ожиданиям гостей или их субъективным представлениям о комфорте.

На страницах отзывов любого отеля в любой стране одновременно встречаются как положительные оценки, так и негативные комментарии от туристов, добавили эксперты.