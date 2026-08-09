Синоптик спрогнозировал неустойчивую погоду в Москве на следующей неделе

На следующей неделе Москву ожидает неустойчивая погода: ее начало и конец будут теплыми, а в середине похолодает до осенних температур. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 10 августа, антициклон будет усиливаться, жителей Центральной России ждет малооблачная и сухая погода «миллион на миллион». Ближайшей ночью минимально термометр покажет +10…+13 градусов, а днем воздух прогреется до июльских +23…+26 градусов.

Во вторник ночью в Москве ожидается +11…+14 градусов, днем воздух успеет прогреться до +22…+25 градусов. По словам синоптика, к вечеру ожидаются грозовые дожди.

В среду температура резко понизится. В столице ожидаются ливни и порывистый ветер. Ночью температура составит +10…+13 градусов, днем +15…+18 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября. По словам Евгения Тишковца, в четверг, 13 августа, утром посвежеет до +8…+11 градусов, после полудня +14…+17 градусов, местами возможны дожди.

«В пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизятся до +7…+10 градусов, в середине дня, из-за северо-западного ветра, не выше сентябрьских +15 градусов», — добавил синоптик.

По его словам, август остынет за несколько ночей и «отрепетирует первый осенний акт». В выходные в Москве погода улучшится, в городе потеплеет до августовских показателей нормы.