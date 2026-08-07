В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 192 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» ищет подрядчика на ремонт участка дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород –— граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород – М-4 «Дон» в Белгородской области. Начальная цена контракта составляет 192,3 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 4 км с шириной проезжей части 7,5 м. Согласно документации, он должен проложить асфальт, отремонтировать водопропускные трубы, обновить пересечения и примыкания, а также нанести разметку. На время работ исполнитель победитель тендера организовывает схему движения, устанавливает информационные щиты и обеспечивает охрану объекта до сдачи.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Начать ремонт необходимо 15 июня 2027-го, завершить его — 20 августа 2028-го. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от года до шести лет.

Заявки на аукцион принимаются до 24 августа. Итоги планируется подвести 26-го.

В конце июля стало известно, что «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков» объявило два открытых конкурса на содержание федеральных трасс в Белгородской и Орловской областях. Общая начальная цена двух контрактов — 377,3 млн руб. Заявки принимаются до 14 августа.

Кабира Гасанова