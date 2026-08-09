В Челябинске в аварии с электровелосипедом пострадали два человека

После столкновения автомобиля с электровелосипедом пострадали два жителя Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла днем 8 августа около дома 131б на улице Братьев Кашириных. Здесь столкнулись автомобиль Haval под управлением 31-летней местной жительницы и электровелосипед, за рулем которого находился 30-летний горожанин. В результате ДТП пострадали оба водителя.