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В Челябинске в аварии с электровелосипедом пострадали два человека

После столкновения автомобиля с электровелосипедом пострадали два жителя Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла днем 8 августа около дома 131б на улице Братьев Кашириных. Здесь столкнулись автомобиль Haval под управлением 31-летней местной жительницы и электровелосипед, за рулем которого находился 30-летний горожанин. В результате ДТП пострадали оба водителя.

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