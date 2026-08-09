В беременности углядели умысел

Дональд Трамп не теряет надежду ограничить право на гражданство США по рождению, гарантированное 14-й поправкой конституции. После неприятного для него решения Верховного суда, защитившего эту поправку, он решил прицельно ударить по «родильному туризму». Как утверждает президент, его указы коснутся «сотен тысяч» детей, рожденных иностранцами. Эксперты, однако, в этом сомневаются. Они утверждают, что президентские указы, с одной стороны, мало что изменят, а с другой — доставят массу головной боли американским судам. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В четверг, 6 августа, президент Трамп подписал два указа, направленных на ограничение круга лиц, имеющих право на получение гражданства на основании рождения в США, и на борьбу с так называемым родильным туризмом — практикой, когда женщины приезжают рожать в Америку, чтобы их новорожденные дети автоматически получали американское гражданство.

Эти новые указы были изданы спустя несколько недель после того, как 30 июня Верховный суд США большинством в шесть голосов против трех отклонил предыдущие попытки президента отменить право на гражданство по рождению для детей нелегальных иммигрантов и людей, находящихся в стране легально, но по немиграционной визе.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп назвал решение Верховного суда «весьма и весьма неудачным», но дал понять, что отказываться от борьбы не собирается.

В Белом доме продолжали настаивать, что 14-я поправка к конституции, дающая право на гражданство по рождению, не предназначалась для автоматического предоставления гражданства детям нелегальных мигрантов, а была создана для детей бывших рабов.

Критики оспаривали это утверждение, указывая на прецедент: в 1898 году суд шестью голосами против двух уже поставил точку в этом вопросе (дело United States v. Wong Kim Ark). Тогда судьи решили, что человек, родившийся на территории США у родителей-иностранцев, которые на момент рождения проживали в стране и не были дипломатами или вражескими оккупантами, является гражданином США по 14-й поправке. В конце июня текущего года Верховный суд в очередной раз пришел к подобному выводу.

Президент на это заявил, что попросит судей пересмотреть решение. Однако эксперты оценивали шансы на успех такого ходатайства как ничтожно малые — Верховный суд уже многие десятилетия не соглашался пересматривать дела, по которым уже состоялись слушания. В Белом доме это понимали и в итоге отказались от попыток такого пересмотра (срок подачи ходатайства истек пару недель назад).

В связи с этим администрация решила снова действовать через президентские указы, но на этот раз документы касаются более узкого круга лиц.

Первый указ («В продолжение защиты смысла и ценности американского гражданства») запрещает федеральным агентствам выдавать и признавать документы о гражданстве США детям, у которых оба родителя не граждане, если выполняется одно из условий: родитель является «враждебным иностранцем», членом террористической организации, сотрудником иностранного правительства или международной организации с (дипломатическим.— “Ъ”) иммунитетом. Также в гражданстве откажут, если родитель участвовал в коммерческих отношениях или мошеннической схеме по обеспечению родов в США (включая суррогатное материнство).

Ребенок не получит гражданство, если он родился на территории США, где оно не предусмотрено федеральным законом. В частности, на Американском Самоа и нескольких мелких необитаемых островах подобного федерального закона нет. Но он есть на таких неинкорпорированных территориях, как Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские Острова США и Северные Марианские Острова. Чтобы не дать рожденным там детям права на автоматическое предоставление гражданства, необходимо отдельное решение Конгресса (сейчас в Палате представителей уже есть законопроект H.R. 9724, который предлагает приостановить автоматическое гражданство с 1 января 2027 года, но документ пока не принят, и перспективы его туманны).

Второй указ («Об окончании родильного туризма») направлен на предотвращение самой подобной практики. Любой въезд по немиграционной визе с целью родить ребенка в США или любое содействие такому въезду считается незаконным и лишает ребенка права на гражданство, следует из документа.

Госдепу и Министерству внутренней безопасности делегированы полномочия отказывать в визах беременным женщинам, отзывать уже выданные разрешения на въезд, запрещать въезд непосредственно на границе, высылать из страны участников таких схем и действовать против их организаторов. Фактически беременных женщин могут буквально высылать из страны. Здесь не требуется обязательное наличие коммерческого элемента — достаточно самого намерения родить на американской территории, чтобы запустить процедуры расследований и высылок.

На вопрос журналистов, насколько такое решение поможет борьбе с нелегальной миграцией, Трамп заявил, что речь идет о «сотнях тысяч» случаях. Однако недавнее исследование Пенсильванского университета утверждает, что на долю туристов приходилось менее 0,3% от общего числа родов в США в 2025 году, или в абсолютных цифрах — чуть меньше 11 тыс. детей. Для сравнения: согласно исследованию Pew Research Center от марта 2026 года, в 2023 году примерно 245 тыс. младенцев родились у матерей, нелегально находившихся в стране, притом что отец ребенка не был гражданином США или постоянным жителем Штатов (держателем green card).

Экспертное сообщество восприняло указы Трампа весьма скептически: с одной стороны, они мало что изменят, с другой — добавят головной боли американским судам.

Представитель Министерства внутренней безопасности, пожелавший остаться неназванным, в беседе с The New York Times нелестно отозвался о распоряжении президента. По словам чиновника, с точки зрения правоприменения по большому счету в этом документе нет ничего нового, так как он лишь подтверждает уже действующие нормы законодательства: сознательный въезд в США для получения гражданства для ребенка не приветствуется — с 2020 года это считается мошенничеством. Правило прямо предписывает консульским служащим: если основная цель поездки — роды ради гражданства, визу B-1/B-2 выдавать нельзя.

Эксперты, к которым обратилось агентство Reuters, отмечают, что указы будут оспорены и по крайней мере частично обречены. Так, профессор Университета Виргинии Аманда Фрост заявила, что «дети — граждане, потому что родились на территории США. Незаконные действия родителей не могут влиять на их статус».

Другой аспект, который волнует экспертов-критиков,— гуманитарный. Их беспокоит высылка беременных на поздних сроках, которая допускается указом. Это может представлять угрозу жизни и здоровью как матери, так и младенца, особенно при слабой медицине в стране, куда они будут возвращены. Именно этот гуманитарный аспект, скорее всего, станет одним из оснований для судебных исков против применения указа, отмечается в материале Boston Globe. Это также может затронуть женщин, которым действительно нужна медицинская помощь в США, утверждают журналисты газеты.