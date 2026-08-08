Один мирный житель погиб и 24 ранены при атаках в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще 24 человека получили ранения. Об этом 8 августа рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации врио главы региона, человек погиб при целенаправленной атаке в Грайворонском округе.

«Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона в Белгородском округе 3 августа»,— добавил господин Шуваев.

Атаки с пострадавшими зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах. Восемь из 24 человек госпитализированы.

Всего за сутки в регионе сбили и подавили 154 беспилотника. Кроме того, совершены 12 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Четыре раза взрывные устройства были сброшены с БПЛА.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ нанесли 123 удара по территории Белгородской области. Пострадали 16 мирных жителей.

Денис Данилов