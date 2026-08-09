Путин: за 10 лет в России ввели почти 1 млрд кв. метров жилья

Президент России Владимир Путин поздравил работников строительной отрасли с их профессиональным праздником. В своем обращении он заявил, что за последнее десятилетие в стране сдали в эксплуатацию свыше 955 млн кв. метров жилья. По программам расселения аварийных домов новые квартиры получили около 1,3 млн человек, сказал президент.

По словам господина Путина, вместе с возведением жилья по всей стране идет развитие инфраструктуры. Он рассказал о том, что в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах появляются «удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства».

Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают на территориях, присоединенных к России во время СВО, а также в регионах, пострадавших от террористических атак. «В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни»,— сказал он.