Путин: за 10 лет в России ввели почти 1 млрд кв. метров жилья
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников строительной отрасли с их профессиональным праздником. В своем обращении он заявил, что за последнее десятилетие в стране сдали в эксплуатацию свыше 955 млн кв. метров жилья. По программам расселения аварийных домов новые квартиры получили около 1,3 млн человек, сказал президент.
По словам господина Путина, вместе с возведением жилья по всей стране идет развитие инфраструктуры. Он рассказал о том, что в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах появляются «удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства».
Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работают на территориях, присоединенных к России во время СВО, а также в регионах, пострадавших от террористических атак. «В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни»,— сказал он.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что объемы ввода жилья в России ежегодно превышают 100 млн кв. м, что превосходит показатели жилищного строительства в СССР. Он отметил, что доля строительства вместе со смежными отраслями в ВВП страны превышает 20%, а в строительной сфере занято 13 млн человек, или 17,7% взрослых россиян.
Владимир Путин также подчеркнул активное развитие железнодорожной инфраструктуры России и отметил важность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, Марат Хуснуллин доложил, что строительство жилья активно набирает темпы на новых российских территориях.