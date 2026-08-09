На пляже в Турции нашли неразорвавшийся снаряд времен Первой мировой войны

В турецком поселке Кепез отдыхавшие на пляже обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд, сообщает CNN Turk. Боеприпас, судя по опубликованным кадрам, находился у самой кромки воды. Прибывшие на место полицейские выставили оцепление и увели людей с прилегающей территории.

Взрывотехники изъяли предмет и доставили его в местный полицейский участок для проведения экспертизы. По предварительным данным, снаряд сохранился со времен Дарданелльской операции Первой мировой войны. Во время этой кампании страны Антанты пытались захватить проливы Дарданеллы и Босфор, но потерпели поражение от турецких войск.