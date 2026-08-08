В детской больнице в Подольске произошел пожар

В подмосковном Подольске произошел пожар в здании детской больницы. Открытое горение ликвидировано, сообщило управление МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании по адресу: улица Кирова, дом 38, корпус 4. Возгорание началось на втором этаже. Открытое горение ликвидировали в 22:06 мск. К тушению привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

Из здания эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей, сообщили ТАСС в МЧС. Из реанимационного отделения спасли двоих детей.