Силы ПВО сбили 360 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 360 беспилотников вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Оперштаб Белгородской области сообщал о шести пострадавших при ударах беспилотников за день. В Брянской области, по данным врио губернатора Егора Ковальчука, ранена одна женщина.