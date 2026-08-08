Финляндия введет в 2027 году экзамен для получения гражданства

Власти Финляндии с марта 2027 года введут экзамен для желающих получить гражданство. Он будет оценивать знание финского общества. Об этом сообщили Yle в миграционной службе.

Темы вопросов будут охватывать устройство и основные принципы финского общества, законодательство, историю и культуру, а также права гражданина Финляндии. На разработку экзаменационных материалов выделили €800 тыс. Вопросы готовит Хельсинкский университет.

Экзамен будет проходить в электронном формате на финском или шведском языке. Его не должны сдавать выпускники учебных заведений Финляндии. От сдачи также освобождаются те, кто подал заявление на гражданство до даты введения экзамена.

Для получения гражданства Финляндии необходимо проживать в стране не менее восьми лет или пяти — при наличии сертификата, подтверждающего знание финского или шведского языка. Среди других требований — подтвержденный стабильный заработок за последние два года, отсутствие судимостей и долгов.