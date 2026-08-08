Почти 20 человек пострадали при столкновении поездов в Хорватии

Вблизи города Крижевцы на севере Хорватии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Пострадали 19 человек, у шести из них серьезные травмы. Об этом сообщил Минздрав Хорватии, передает HRT.

Всего на борту пассажирского поезда находились 27 человек. Часть пострадавших доставили в больницы Бьеловара и Копривницы, других — в медучреждения Загреба. Одна из пострадавших находится в реанимации, ее состояние стабильно.

Заместитель премьер-министра Хорватии Томо Медведь назвал среди возможных причин техническую неисправность или человеческий фактор. Точную причину установят по итогам расследования.