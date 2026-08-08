В Красноярском крае нашли живой пропавшую при сплаве по реке семью
Полицейские и спасатели нашли семью из трех человек, которая пропала 5 августа во время сплава по реке Кан в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление МВД, передает ТАСС.
Жизни и здоровью мужчины, женщины и их восьмилетнего сына ничего не угрожает, добавили в МВД. Сейчас их доставляют домой в Зеленогорск.
Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого порога в районе Железногорска. По информации РЕН ТВ, они предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день, но в итоге не вышли на связь. В полицию обратилась местная жительница.
В Красноярском крае поисково-спасательные операции по поиску пропавших людей, особенно в тайге и на реках, являются регулярно повторяющимся событием. Так, с сентября 2025 года в регионе продолжались поиски семьи Усольцевых — супругов Сергея и Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших во время похода к горе Буратинка в урочище «Буратинка». Их активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года, но впоследствии возобновлялась несколько раз, в том числе 30–31 января 2026 года и 15–16 мая 2026 года, а также с 23 мая 2026 года.
Поиски семьи Усольцевых были осложнены погодными условиями, включая глубокий снежный покров и низкие температуры. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве, Следственный комитет исключил версии о побеге или похищении, продолжая рассматривать несчастный случай или «иное преступление» как основные причины исчезновения. К поисковым мероприятиям привлекались спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») и добровольцы, в том числе из отряда «ЛизаАлерт» (в 2025 году).
Сигнал с телефона Сергея Усольцева был отслежен 9 октября 2025 года в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района, что позволило сосредоточить поиски в этом районе. На момент мая 2026 года поиски продолжались, однако новые данные не были получены.