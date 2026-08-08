В Красноярском крае нашли живой пропавшую при сплаве по реке семью

Полицейские и спасатели нашли семью из трех человек, которая пропала 5 августа во время сплава по реке Кан в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление МВД, передает ТАСС.

Жизни и здоровью мужчины, женщины и их восьмилетнего сына ничего не угрожает, добавили в МВД. Сейчас их доставляют домой в Зеленогорск.

Семья сплавлялась на лодке от Красноярской ГРЭС-2 в направлении Большого порога в районе Железногорска. По информации РЕН ТВ, они предупредили близких, что после прогулки останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день, но в итоге не вышли на связь. В полицию обратилась местная жительница.