Две пассажирки выбежали на летное поле в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево две пассажирки вышли на летное поле. Их задержали и передали сотрудникам ФСБ. Угрозы безопасности полетов не возникло. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Инцидент произошел 25 июля. Пассажирки прошли предполетный контроль и находились в зоне ожидания перед посадкой на рейс, после чего вышли на летное поле. Правоохранительные органы примут меры реагирования, указано в сообщении Шереметьево.

На опубликованном ТАСС видео две девушки подбежали к самолету «Аэрофлота», который уже начал рулежку. После этого к ним подошел сотрудник аэропорта.