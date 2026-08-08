Сенат Узбекистана одобрил соглашение СНГ об обмене персональными данными

Сенат Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил закон о ратификации соглашения стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Документ направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиееву, сообщила пресс-служба сената.

Соглашение должно упростить взаимодействие государств СНГ при обмене сведениями, необходимыми для административных процедур. Речь идет, в частности, о данных о гражданстве, миграционном статусе, видах на жительство, визах, а также о судимости и административных взысканиях.

В верхней палате парламента отметили, что при реализации соглашения будут действовать гарантии защиты прав человека и неприкосновенности частной жизни. В сенате считают, что документ расширит правовую базу сотрудничества стран СНГ.

Также в парламенте подчеркнули, что ратификация укрепит институциональные механизмы взаимодействия в сфере обмена информацией между государствами содружества.