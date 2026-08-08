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Экскурсии вписались в маршрут

С чем связан рост популярности коротких поездок в регионы

Россияне стали тратить больше денег на экскурсии и посещение выставок. По данным сервиса «ЮKassa», с января расходы на эти развлечения выросли более чем в полтора раза. Средний чек тоже увеличился и прибавил 28% по сравнению с 2025 годом. Повышенным спросом пользуются автобусные туры.

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Популярность формата коротких поездок и экскурсий внутри регионов — это во многом вынужденный тренд, говорит генеральный директор компании Adventure Guide Алексей Юдин:

Туристы ловят тень

«Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что многие люди в этом году отказались от серьезных трат на отдых, остались в своих городах либо выбрали ближайшие регионы — например, из Москвы поехали во Владимир или Рязань. Пляжного туризма там нет, поэтому люди ходят по достопримечательностям, музеям, заказывают экскурсии. Можно ли сказать, что у россиян вырос интерес к музеям? Не думаю, что население вдруг ощутило тягу к высокому и прекрасному. Скорее, это работает на больших числах: больше людей выбирают поездки выходного дня, соответственно, больше посетителей становится в музеях.

Появляются и новые форматы. Например, есть проект "Москва глазами инженера", который позволяет посмотреть на известные места под другим углом — не с точки зрения истории, а с точки зрения инженерного искусства. Вообще есть тренд не уезжать куда-то, а по-новому открывать собственный город.

Экскурсионный туризм перестал быть историей только для старшего поколения. Им все больше интересуется молодежь 20+, а для нее нужны новые подходы и интересная подача».

Сейчас рынок активно подстраивается под растущий спрос на кратковременные поездки, говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. Однако в большинстве случае, россияне предпочитают самостоятельно формировать программу отдыха, отмечет собеседник “Ъ FM”:

«Если вы находитесь в Москве и хотите провести время, вариантов много. Одна из вещей, на которую обратили внимание коллеги в своем исследовании, — увеличение трат на выставки, музеи и экскурсии. Это сфера досуга, которая в Москве активно развивается. Например, сейчас проходит программа к юбилею Музея декоративно-прикладного искусства. Много мероприятий проходит и на Театральном бульваре — открытые площадки, встречи с актерами, режиссерами, художниками.

Невозвратным тарифам оформляют возврат

Если планировать краткосрочную поездку, можно рассмотреть Ближнее Подмосковье или города Золотого кольца, до которых сейчас за три часа можно добраться по хорошим трассам. На такую поездку можно потратить от 5 тыс. руб., а можно и 15-20 тыс. руб. за выходные. Кто-то захочет посмотреть исторические памятники и новые музеи во Владимире и Суздале, кто-то — съездить в Коломну или провести выходные в глэмпинге в Тульской области.

Все варианты доступны, и развитие инфраструктуры расширяет этот выбор, поэтому мы видим рост спроса на короткие поездки.

Такие путешествия чаще всего самостоятельные. Люди все больше путешествуют сами, преимущественно на автомобиле. Этому способствуют и туристические агрегаторы: можно самостоятельно выбрать отель, маршрут и места по интересам».

По данным ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Калининградская область, Татарстан, Северный Кавказ и Байкал.

Астон О'Салливан

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