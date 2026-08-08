Экскурсии вписались в маршрут

Россияне стали тратить больше денег на экскурсии и посещение выставок. По данным сервиса «ЮKassa», с января расходы на эти развлечения выросли более чем в полтора раза. Средний чек тоже увеличился и прибавил 28% по сравнению с 2025 годом. Повышенным спросом пользуются автобусные туры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Популярность формата коротких поездок и экскурсий внутри регионов — это во многом вынужденный тренд, говорит генеральный директор компании Adventure Guide Алексей Юдин:

«Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что многие люди в этом году отказались от серьезных трат на отдых, остались в своих городах либо выбрали ближайшие регионы — например, из Москвы поехали во Владимир или Рязань. Пляжного туризма там нет, поэтому люди ходят по достопримечательностям, музеям, заказывают экскурсии. Можно ли сказать, что у россиян вырос интерес к музеям? Не думаю, что население вдруг ощутило тягу к высокому и прекрасному. Скорее, это работает на больших числах: больше людей выбирают поездки выходного дня, соответственно, больше посетителей становится в музеях.

Появляются и новые форматы. Например, есть проект "Москва глазами инженера", который позволяет посмотреть на известные места под другим углом — не с точки зрения истории, а с точки зрения инженерного искусства. Вообще есть тренд не уезжать куда-то, а по-новому открывать собственный город.

Экскурсионный туризм перестал быть историей только для старшего поколения. Им все больше интересуется молодежь 20+, а для нее нужны новые подходы и интересная подача».

Сейчас рынок активно подстраивается под растущий спрос на кратковременные поездки, говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. Однако в большинстве случае, россияне предпочитают самостоятельно формировать программу отдыха, отмечет собеседник “Ъ FM”:

«Если вы находитесь в Москве и хотите провести время, вариантов много. Одна из вещей, на которую обратили внимание коллеги в своем исследовании, — увеличение трат на выставки, музеи и экскурсии. Это сфера досуга, которая в Москве активно развивается. Например, сейчас проходит программа к юбилею Музея декоративно-прикладного искусства. Много мероприятий проходит и на Театральном бульваре — открытые площадки, встречи с актерами, режиссерами, художниками.

Если планировать краткосрочную поездку, можно рассмотреть Ближнее Подмосковье или города Золотого кольца, до которых сейчас за три часа можно добраться по хорошим трассам. На такую поездку можно потратить от 5 тыс. руб., а можно и 15-20 тыс. руб. за выходные. Кто-то захочет посмотреть исторические памятники и новые музеи во Владимире и Суздале, кто-то — съездить в Коломну или провести выходные в глэмпинге в Тульской области.

Все варианты доступны, и развитие инфраструктуры расширяет этот выбор, поэтому мы видим рост спроса на короткие поездки.

Такие путешествия чаще всего самостоятельные. Люди все больше путешествуют сами, преимущественно на автомобиле. Этому способствуют и туристические агрегаторы: можно самостоятельно выбрать отель, маршрут и места по интересам».

По данным ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Калининградская область, Татарстан, Северный Кавказ и Байкал.

Астон О'Салливан