Фельдшер и водитель скорой ранены в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в поселке Новая Маячка беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи, направлявшемуся на вызов к мужчине с инфарктом.

По словам главы региона, в результате удара ранения получили фельдшер и водитель медицинской бригады. Из-за атаки машина не смогла своевременно прибыть к пациенту.

Мужчина, ожидавший медицинскую помощь, скончался до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.