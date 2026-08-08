Фельдшер и водитель скорой ранены в результате атаки ВСУ в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в поселке Новая Маячка беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи, направлявшемуся на вызов к мужчине с инфарктом.
По словам главы региона, в результате удара ранения получили фельдшер и водитель медицинской бригады. Из-за атаки машина не смогла своевременно прибыть к пациенту.
Мужчина, ожидавший медицинскую помощь, скончался до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал о ряде других инцидентов, связанных с атаками ВСУ на регион. Так, 24 января 2026 года в Херсонской области в районе Голой Пристани дрон ударил по автомобилю скорой помощи, в результате чего бригада из трех медиков погибла. 8 июля 2026 года украинский беспилотник атаковал станцию скорой помощи в центральной больнице Ивановского района Херсонской области, тогда погиб один сотрудник больницы, а две машины скорой помощи и хозяйственная постройка получили повреждения. 17 июля 2026 года беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по автомобилям на трассе «Новороссия» у Чонгара в Херсонской области, в результате чего погибли два человека и один пострадал.