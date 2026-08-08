Трамп и Пашинян созвонились и обсудили запуск проекта TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердили намерение в ближайшее время начать реализацию проекта TRIPP, который также называют «Маршрутом Трампа». Об этом сообщила пресс-служба правительстве Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Проект предусматривает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Трасса должна пройти по территории Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, а затем с Турцией.

В Ереване заявили, что господин Пашинян поблагодарил Дональда Трампа за организацию мирного саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года и его участие в подписании декларации о мире между Арменией и Азербайджаном. В правительстве Армении также отметили, что стороны сочли саммит шагом к реальному миру между двумя странами.

Ранее в субботу Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По данным армянского правительства, они обсудили первую годовщину вашингтонской встречи и парафирование текста мирного соглашения между Баку и Ереваном.