Собянин рассказал о вкладе метро в развитие машиностроения России

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram, что обновление московского метрополитена стало мощным импульсом для развития российского транспортного машиностроения. По его словам, масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки и поддерживают работу предприятий в десятках регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В частности, компоненты для новых поездов поставляют из различных регионов: тяговые двигатели делают во Владимирской области, редукторы — в подмосковном Демихове, цифровые информационные системы — в Ростовской области. Санкт-Петербург отвечает за системы видеонаблюдения и дверные механизмы, Тверская область — за климатическое оборудование и панели навигации, Нижегородская область изготовляет поручни, а Татарстан — сиденья для пассажиров и машинистов.

За последние 10 лет московский метрополитен получил более 5 тыс. новых вагонов. В 2026–2027 годах ожидается поставка еще 700 вагонов серии «Москва-2026», которые завершат обновление Замоскворецкой линии и поступят на новую Рублево-Архангельскую ветку. Все новые поезда сопровождаются контрактом жизненного цикла, согласно которому производитель несет ответственность за их техническое состояние в течение 30 лет, обеспечивая сохранение рабочих мест и развитие технологий.

Согласно транспортной стратегии Москвы, доля поездов нового поколения в метро выросла с 13% в 2010 году до 80% на сегодняшний день и к 2030 году превысит 90%. Полностью обновлены Кольцевая, Таганско-Краснопресненская и Калужско-Рижская линии, а также Большая кольцевая и Троицкая ветка.