У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор

Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара-дель-Валло затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 м, примерно в трех морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии.

По предварительным данным, корабль относится к периоду II–I веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор преимущественно типа Dressel 1A, а также два якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона.

Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта.