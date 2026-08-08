Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по грузовику под Белгородом

В Яковлевском округе возле села Малые Кульбаки полуприцеп грузового автомобиля загорелся после удара FPV-дрона. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, была повреждена еще одна машина, сообщил оперштаб в Мах.

В хуторе Богатый Новооскольского округа дрон атаковал грузовик на территории предприятия, что привело к пожару в кабине.Трое мужчин получили ранения. У одного из них проникающее ранение брюшной полости, состояние тяжелое; остальные двое получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших отправили в областную клиническую больницу.

Кроме того, в Белгородской области дроны нанесли удары по инфраструктурным объектам и частным домам. В селе Белянка Шебекинского округа поврежден инфраструктурный объект, в селе Маломихайловка FPV-дрон посек две машины на предприятии. В Красном Октябре два дрона повредили крыши двух корпусов предприятия.