В Калмыкии отлетевшее в легковой автомобиль колесо «КамАЗа» убило человека

В Калмыкии на 286-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» произошло ДТП с трагическим исходом. Во время движения от грузовика «КамАЗ» отлетело колесо, которое попало в легковой автомобиль, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы, в том числе один ребенок. Прибывшие спасатели отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование пострадавшей легковушки для предотвращения дополнительных рисков.

Подробности о состоянии раненых не раскрываются. Правоохранительные органы и МЧС продолжают работать на месте происшествия, выясняя все обстоятельства.