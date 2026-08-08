Медведев предрек Армении кризис в случае разрыва с РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что экономический разрыв Армении с РФ приведет к глубокому внутреннему кризису, «а может, и что похуже». Такое мнение он высказал в интервью «РИА Новости», комментируя курс Еревана на сближение с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам господина Медведева, Запад отвернется от Армении, как только республика перестанет быть полезна в качестве «тарана против России». Евросоюзу и США «абсолютно наплевать на благополучие граждан страны», подчеркнул он. Западные столицы рассматривают Ереван исключительно как инструмент геополитического давления на Москву. Как только Армения перестанет выполнять эту роль, западная поддержка будет немедленно свернута, предупредил политик.

Дмитрий Медведев провел параллель с Грузией, которую Запад использовал для борьбы с Россией, а после событий 2008 года бросил, несмотря на выход из СНГ. «Точно такие же последствия ожидают Армению, если она продолжит курс на мифическое воссоединение с Западом»,— отметил он.