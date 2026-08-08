Вучич не ждет скорого окончания украинского конфликта
Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова прозвучали на совместной пресс-конференции в Белграде, куда господин Зеленский прибыл с официальным визитом.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Господин Вучич отметил, что не видит путей для быстрого окончания войны. Он предупредил, что впереди предстоит тяжелая зима как для Украины, так и для всей Европы. «И я боюсь, что впереди тяжелая зима как для Украины, так и для всех нас»,— сказал он.
Сербский президент подчеркнул, что Сербия поддерживает Устав ООН и выступает за территориальную целостность государств-членов организации. Кроме того, Александр Вучич пообещал поддержку на пути евроинтеграции Украины. В ходе переговоров стороны договорились о развитии сотрудничества в аграрной и энергетической сферах, подписав меморандум о взаимопонимании.
При этом господин Вучич уточнил, что на встрече не обсуждалось военное сотрудничество, отметив: «Что произойдет после окончания войны — это уже другой вопрос».
В июле 2026 года президент Сербии Александр Вучич посетил Киев для участия в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», а также провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых он выразил надежду на взаимную поддержку стран «на европейском пути и расширение сотрудничества». Незадолго до этого, в том же месяце, Вучич прибыл в Киев для участия в саммите, где подчеркнул, что Сербия не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной, несмотря на дружеские отношения с азиатскими странами и Россией.
В ноябре 2025 года Александр Вучич предупреждал о возможном вооруженном конфликте между Европой и Россией, заявляя, что все стороны готовятся к такому противостоянию, и Сербия находится «между молотом и наковальней». Президент Сербии Александр Вучич неоднократно встречался с Владимиром Зеленским, например, в Лондоне в июле 2024 года, где он подчеркивал важность диалога для восстановления мира в Европе. Также они встречались в Гранаде в октябре 2023 года и в Афинах в августе того же года, где Вучич заявлял об уважении территориальной целостности Украины.