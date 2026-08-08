Вучич не ждет скорого окончания украинского конфликта

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова прозвучали на совместной пресс-конференции в Белграде, куда господин Зеленский прибыл с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Господин Вучич отметил, что не видит путей для быстрого окончания войны. Он предупредил, что впереди предстоит тяжелая зима как для Украины, так и для всей Европы. «И я боюсь, что впереди тяжелая зима как для Украины, так и для всех нас»,— сказал он.

Сербский президент подчеркнул, что Сербия поддерживает Устав ООН и выступает за территориальную целостность государств-членов организации. Кроме того, Александр Вучич пообещал поддержку на пути евроинтеграции Украины. В ходе переговоров стороны договорились о развитии сотрудничества в аграрной и энергетической сферах, подписав меморандум о взаимопонимании.

При этом господин Вучич уточнил, что на встрече не обсуждалось военное сотрудничество, отметив: «Что произойдет после окончания войны — это уже другой вопрос».